FC Nantes :  Vahid Halilhodzic prend une grande décision à Nantes

Le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a dévoilé son staff. Quatre membres vont l’épauler.

C’est officiel : l’ère Halilhodzic a débuté au FC Nantes. Après avoir pris la relève d’Ahmed Kantari mardi, coach Vahid a dirigé sa première séance d’entraînement ce mercredi matin sur les bords de l’Erdre. Cet ancien de la maison va tenter une mission commando pour sauver les Jaune et Vert. C’est le troisième coach nommé au FCN en l’espace de quelques mois.

La priorité des Kita est de maintenir le club dans l’élite. Ce que Luis Castro et Ahmed Kantari ne seraient pas en mesure de faire. Le FC Nantes est à terre cette saison. Vahid Halilhodzic va-t-il combler les attentes ?

Pour cette nouvelle mission, Halilhodzic débarque avec son adjoint de toujours, Patrick Collot, bien connu des supporters nantais. Mais la surprise vient aussi de la composition du reste du staff : loin de tout chambouler, le nouvel entraîneur a décidé de maintenir sa confiance à plusieurs membres clés de l’équipe de Kantari. Stéphane Mangione, Gilles Marambaud et Faouzi Amzal restent dans l’aventure. Prochain choc pour les Canaris : la réception de Strasbourg dans onze jours.

