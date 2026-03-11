PSG : Grosse inquiétude à Paris avant Chelsea  

Un cadre du PSG est en danger face à Chelsea en Ligue des Champions. Il devra éviter un carton jaune ce soir pour disputer le choc retour.

PSG vs Chelsea : Un roc du Paris SG sous la menace d’une suspension

Deux gladiateurs vont s’affronter ce mercredi soir au Parc des Princes. Le PSG et Chelsea ont rendez-vous. C’est un choc pour les huitièmes de finale de la C1. Les Parisiens préparent un sale tour aux Blues après l’humiliation que les Anglais leur ont infligé lors de la Coupe du monde des Clubs.

Les Parisiens, dirigés par Luis Enrique veulent pourfendre les Anglais. Alors, ils se rendront au Stamford Bridge en pleine confiance le 17 mars. Mais dans les rangs du Paris SG, Nuno Mendes devra faire preuve de prudence. Le latéral gauche portugais compte déjà deux cartons jaunes dans cette campagne européenne, reçus face au FC Barcelone et au FC Bayern Munich. Un nouvel avertissement l’empêcherait de participer à la manche retour à Londres.

Même en cas de qualification pour les quarts de finale, Nuno Mendes devra faire attention pour ne pas écoper d’un carton jaune. Le vainqueur affrontera Galatasaray SK ou Liverpool FC. Les compteurs de cartons jaunes ne seront en effet remis à zéro qu’à l’issue des quarts de finale.

Côté londonien, deux pièces maîtresses du milieu de terrain sont également sous pression : Andrey Santos et Enzo Fernández. Un carton jaune de l’arbitre espagnol Alejandro Hernández Hernández les priverait eux aussi de la seconde manche.

