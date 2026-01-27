PSG Mercato : Nouveau rebondissement pour Dayot Upamecano

Et si Dayot Upamecano signait finalement en faveur du PSG en tant qu’agent libre à l’issue de la saison ? Le Bayern Munich semble se préparer à cette hypothèse. Explications.

Alors que son dossier était annoncé comme bouclé, Dayot Upamecano est encore au centre des spéculations, en raison de discussions compliquées pour la prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec le Bayern Munich. Ces pourparlers commencent à provoquer une certaine tension au sein du club allemand, selon les derniers échos du site Fichajes.

Le portail espagnol explique que le défenseur central tient entre ses mains une offre officielle du Rekordmeister depuis plusieurs semaines, mais n’a toujours pas donné de réponse. Ce commence à créer un sentiment de stagnation au sein de la direction du Bayern, alors qu’un accord semblait tout proche.

Le média sportif ajoute que les dirigeants bavarois ont clairement fait comprendre aux représentants de Dayot Upamecano que la proposition financière offerte pour le renouvellement de son contrat est la toute dernière et elle ne sera plus améliorée.

Bien que la prolongation du défenseur de 27 ans soit cruciale pour maintenir la stabilité défensive du groupe de Vincent Kompany, l’hésitation d’Upamecano et le fait de laisser entièrement le dossier entre les mains de son agent suscitent des tensions au sein de la direction sportive du Bayern Munich.

Surtout que d’autres grands clubs européens, notamment, suivent avec attention sa situation contractuelle. Pour éviter une surprise de dernière minute, le leader de la Bundesliga aurait même déjà identifié le profil parfait pour remplacer éventuellement le natif d’Évreux.

Un international allemand pour oublier Upamecano au Bayern

Présent en conférence de presse dernièrement, le directeur sportif du Bayern Munich ne s’est pas montré rassurant sur l’avancée des discussions pour la prolongation de Dayot Upamecano. « Nous avons dit que nous attendions la réponse d’Upamecano, c’est la seule qui compte. Et c’est ce que nous attendons, rien de nouveau », a déclaré Max Eberl, qui exprime un certain agacement sur ce dossier.

Alors que la saison avance et que le Français tarde à donner une réponse claire concernant son choix pour la suite de sa carrière, les dirigeants munichois auraient déjà coché un nom pour renforcer leur charnière centrale. En effet, selon les informations de Sport Bild, les pensionnaires de l’Allianz Arena seraient positionnés pour recruter Nico Schlotterbeck.

Sous contrat au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2027, l’international allemand de 26 ans est valorisé à 60 millions d’euros par sa direction. Également placé dans le viseur du FC Barcelone, Nico Schlotterbeck pourrait ainsi être l’un des gros tubes du prochain mercato estival.

Quant à Dayot Upamecano, s’il décidait finalement de changer d’air après cinq années passées sur la Bavière, il aurait l’embarras du choix entre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester United. Affaire à suivre…

