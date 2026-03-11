Mercato ASSE : Après Le Cardinal, un autre joueur de L1 visé

Après Julien Le Cardinal cet hiver, l’ASSE vise un autre joueur de Ligue 1, pour renforcer son équipe pendant le mercato d’été, en vue de la saison prochaine.

Mercato : L’ASSE s’intéresse à Antoine Mendy de l’OGC Nice

L’ASSE s’est renforcée cet hiver, en recrutant 4 joueurs, dont Julien Le Cardinal. Ce dernier est en provenance du Stade Brestois en Ligue 1. Préparant la saison prochaine, par anticipation, les recruteurs du club stéphanois ont coché le nom d’Antoine Mendy.

Lisez aussi : ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

Selon les informations du média Africafoot, il est déjà l’une des priorités de Kilmer Sports Ventures, si l’équipe de Philippe Montanier revient en Ligue 1 à l’issue de la saison actuelle.

Saint-Etienne : Mendy, le profil idéal pour le projet de KSV

Le défenseur central de l’OGC Nice a le profil parfait pour intégrer l’ambitieux projet du groupe canadien. Il est jeune (21 ans), talentueux et prometteur. Il a été titulaire à 15 reprises en Ligue 1 sous les ordres de Franck Haise.

À voir

OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

Cependant, il est relégué sur le banc de touche depuis le retour de Claude Puel au Gym. L’international Sénégalais (5 sélections) a fait seulement 2 apparitions en championnat, depuis son retour de la CAN 2025 du Maroc où il a été sacré champion d’Afrique avec les Lions de la Teranga.

Sous contrat à Nice jusqu’en juin 2028, Antoine Mendy est évalué à 4 millions d’euros. Outre l’ASSE, il est aussi la priorité du VfL Wolfsburg, avant-dernier de la Bundesliga.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le plan de Montanier et son équipe dévoilé avant GF38

ASSE : Montée et maintien en L1, la recette d’un ancien Vert

À voir

Mercato OM : Habib Beye montre la porte à un joueur

Montée en L1 : Un concurrent de l’ASSE en grande difficulté