OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

Les administrateurs d’Eagle Football Group et Ares ont envoyé un signal fort à John Textor en confortant Michele Kang à la tête du groupe jusqu’en 2027.

OL : Ecarté d’Eagle Football Group, Textor fait de la résistance

La guéguerre entre John Textor et les actionnaires d’Eagle Football Group se poursuit. Le dirigeant américain a affirmé dans les médias brésiliens, cette semaine, qu’il demeure l’unique patron du groupe, alors qu’il a été destitué par ses créanciers du fonds d’investissements Ares, avec l’accord des administrateurs de la société.

Lisez aussi : OL : Après la CdF, le spectre de tout perdre plane à Lyon

À voir

ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1

« J’entretiens une relation très directe et cordiale avec Ares. Nous avons des divergences d’opinions. Je veux racheter leurs parts, ils essaient de racheter les miennes en France », a déclaré l’ancien président de l’OL.

OL : Kang reste à la tête d’EFG jusqu’en 2027

Contrairement à l’annonce de John Textor, Ares a décidé de prolonger la présidence de Michele Kang à EFG. Dans un communiqué, le groupe apprend que la présidente de l’Olympique Lyonnais et d’OL Lyonnes est reconduite dans ses fonctions de patronne de l’entreprise jusqu’à l’année prochaine.

« Ares et Bidco s’engagent à ne pas entreprendre de processus de vente concernant EFG ou ses filiales avant le 30 juin 2026, et à ne prendre aucune mesure visant à démettre Michele Kang de ses fonctions de PDG d’EFG avant le 30 juin 2027 », indique la Direction d’Eagle Football.

Michele Kang honoré par le CIO

Par ailleurs, la présidente du club rhodanien a reçu le trophée « Champions de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion », décerné par le Comité international olympique (CIO).

🏆 Michele Kang récompensée par le CIO



La Présidente de OL Lyonnes et de l’Olympique Lyonnais a reçu le trophée « Champions de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion » décerné par le CIO. 👏https://t.co/Bh0owcGxEf pic.twitter.com/PTQ6wxUROI — Olympique Lyonnais (@OL) March 9, 2026

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !

OL Mercato : Officiel, signature du nouveau Cherki à Lyon

À voir

Mercato PSG : 8 buts et 3 passes, ce crack rend fou Luis Enrique

Mercato OL : Une touche en Premier League pour un milieu