Mercato OM : Habib Beye montre la porte à un joueur  

Ethan Nwaneri est poussé vers la sortie à l’OM. L’Anglais devrait faire son retour à Londres à la fin de la saison.

Mercato OM : Ethan Nwaneri vers l’Angleterre ?

Prêté par Arsenal à l’OM cet hiver pour s’aguerrir, le prodige Ethan Nwaneri traverse une période compliquée. L’Anglais a bien lancé son aventure olympienne. Titulaire lors des quatre premiers matchs, il semblait être la pièce maîtresse du projet de l’ancien coach Roberto de Zerbi. Cependant, le départ de l’Italien a totalement chamboulé les plans de Nwaneri.

Sous la direction d’Habib Beye, le jeune Anglais cire le banc. Il paie cash l’instabilité du club marseillais. Pour Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, la situation est devenue complexe. Malgré ce manque de rythme, Arsenal assure maintenir sa confiance envers son joyau. Mais l’avenir n’est pas radieux pour le joueur.

À voir

Mercato PSG : 8 buts et 3 passes, ce crack rend fou Luis Enrique

Lire aussi : Mercato : L’OM en grand danger pour la succession de Rulli !

À l’issue de son prêt sans option d’achat à Marseille, Nwaneri retrouvera Londres cet été, mais son avenir chez les Gunners, actuels leaders de Premier League et prétendants à la Ligue des Champions, semble plus que jamais incertain. Selon les informations de Romano, une rencontre est prévue entre la direction londonienne et l’entourage du joueur.

Pour Nwaneri, l’été prochain sera celui de tous les dangers : trouver enfin le projet capable de polir son talent ou risquer de devenir l’un de ces éternels espoirs que les prêts successifs finissent par égarer.

Lire la suite sur l’OM

Mercato : l’OM provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

À voir

OL : Textor résiste, Michele Kang confortée à la tête d’EFG

Mercato OM : Un milieu attendu à Marseille cet été

Coup dur à l’OM : Saison terminée pour un cadre de Beye ?