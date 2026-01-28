PSG-Newcastle: La très mauvaise nouvelle pour le Paris SG

Le PSG, en course pour une place directe en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pourrait avoir perdu gros ce mercredi soir. Sorti sur blessure face à Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia laisse planer une inquiétude majeure sur la suite de la saison parisienne.

PSG-Newcastle : Un début de soirée presque parfait… jusqu’au coup de froid

Le Parc des Princes avait des allures de fête. Maîtrise, intensité, domination : en vingt minutes, le PSG avait posé sa patte sur cette dernière soirée européenne de la phase de ligue. Malgré un penalty manqué par Ousmane Dembélé, les Parisiens ont rapidement été récompensés par l’ouverture du score de Vitinha, d’une frappe limpide et autoritaire.

Mais le football adore rappeler sa cruauté. Sur un duel anodin en apparence avec Anthony Elanga, Khvicha Kvaratskhelia s’est retrouvé piégé. Le choc est rude, la chute lourde, et la cheville droite du Géorgien encaisse le poids du corps adverse. Le silence qui s’installe alors au Parc est assourdissant.

Kvaratskhelia à terre, le Paris SG retient son souffle

Resté de longues minutes au sol, le numéro 7 parisien se tord de douleur. Les visages se ferment, Luis Enrique comprend vite que la soirée vient de basculer. Aidé par le staff et Achraf Hakimi, Kvaratskhelia quitte la pelouse en boitant, sous les applaudissements, tout de même, inquiets du public.

Désiré Doué prend alors le relais, contraint et forcé. Mais la question n’est plus sportive : elle est médicale. Auteur de sept buts et cinq passes décisives en 26 matches cette saison, l’ailier géorgien est devenu un élément essentiel du Paris SG. À l’heure où les échéances s’empilent, Paris redoute désormais le verdict des examens.

