PSG-Newcastle : Coup dur, Luis Enrique privé d’un milieu !

Pour le choc PSG-Newcastle ce mercredi soir en Ligue des champions, Luis Enrique se présentera avec un effectif décimé par des blessures. L’entraîneur parisien enregistre un forfait de dernière minute.

PSG ! Luis Enrique sans Fabian Ruiz face à Newcastle

Le Paris Saint-Germain ne doit pas se rater ! Les Parisiens devront battre Newcastle ce mercredi soir. Ce succès permettrait aux hommes de Luis Enrique d’accéder directement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG est déterminé à accomplir cette mission.

Mais Luis Enrique a reçu une mauvaise nouvelle à quelques heures du choc PSG-Newcastle. L’entraîneur espagnol devra composer sans Fabian Ruiz. Le milieu de terrain est encore convalescent après un choc au genou reçu face au Sporting. Il est indisponible pour ce duel au Parc des princes, indique Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus.

Ce coup dur de dernière minute oblige l’entraîneur du Paris à revoir ses plans tactiques. Il devra vite trouver une solution de rechange dans l’entrejeu. La titularisation de Warren Zaïre-Emery semble de plus en plus évidente. Notons que Luis Enrique a tenté de dédramatiser l’enjeu de ce choc en conférence de presse.

Il laissait entendre que disputer des barrages pourrait être bénéfique pour le rythme de son équipe. Une déclaration visant surtout à protéger ses joueurs de la pression médiatique. Luis Enrique minimise l’urgence, mais la réalité du terrain est plus brutale. Mais la défaite à Sporting (2-1), Paris n’a plus le droit à l’erreur s’il veut s’éviter un printemps européen sous haute tension.

