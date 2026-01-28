PSG-Newcastle : C’est officiel ! Un gros forfait acté

À la veille d’un choc décisif en Ligue des champions face au PSG, Newcastle se présentera diminué au Parc des Princes. Eddie Howe a confirmé une absence lourde de conséquences face au champion d’Europe en titre.

PSG-Newcastle : Les Magpies débarquent à Paris sans Joelinton forfait

Le coup est rude pour les Magpies. À quelques heures d’un rendez-vous capital face au Paris Saint-Germain, Eddie Howe a officialisé le forfait de Joelinton, pièce maîtresse de l’entrejeu anglais. Sorti sur blessure contre Aston Villa, le Brésilien ne sera pas du voyage à Paris, une absence de taille pour le club de Premier League.

Lire aussi : PSG : Magnifiques nouvelles pour la réception de Newcastle !

À voir

OL-POAK : Grosse annonce après la tragédie grecque

« Joelinton ne pourra pas jouer, il a passé un scanner. Nous ne pensons pas que ce soit une blessure grave, mais il sera absent pendant quelques semaines », a précisé l’entraîneur de Newcastle. Touché à l’aine, le milieu manquera plusieurs échéances majeures, dont ce choc européen au sommet.

Bruno Guimarães incertain, le PSG à l’affût

Comme si cela ne suffisait pas, Eddie Howe a également jeté un voile d’incertitude autour de Bruno Guimarães. « Il est avec nous. Nous en saurons plus dans les prochaines heures », a-t-il confié, laissant planer le doute jusqu’au bout.

Lire aussi : Paris SG : Pluie de bonnes nouvelles avant Newcastle

Face à un Paris SG lancé et sûr de sa force, ces absences pourraient peser lourd dans la quête d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. À Paris, Newcastle avance diminué. Et à ce niveau-là, le football ne pardonne rien, sauf peut-être l’audace.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Enrique prévient publiquement Newcastle avant le choc

À voir

Mercato Stade Rennais : Double opération surprise avec Hambourg

Mercato : Rashford après Dro ? Le Paris SG agace encore le Barça

PSG Mercato : Nouveau rebondissement pour Dayot Upamecano