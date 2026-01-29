OL : Une grosse surprise annoncée à Lyon avant PAOK

Privé de nombreuses forces vives, l’OL s’apprête à défier le PAOK en Ligue Europa dans un contexte lourd et particulier. Entre émotion, contraintes d’effectif et audace assumée, Paulo Fonseca a choisi de surprendre.

OL-PAOK : Un avant-match plombé par l’émotion et les absences

L’avant-match n’a rien d’ordinaire. Le déplacement tragique de supporters grecs, victimes d’un accident mortel en Roumanie, a jeté une ombre sur cette affiche européenne. Sept vies perdues, trois blessés graves : le football s’incline, mais la compétition continue. Le PAOK a logiquement renoncé à faire le voyage avec ses fans, laissant le Groupama Stadium orphelin de l’une de ses ferveurs habituelles.

Sur le terrain, Lyon évoluera pourtant sans pression comptable. Déjà assuré d’une place dans le top 8 de la Ligue Europa, et même leader du classement, Lyon peut se permettre de regarder plus loin. Mais l’effectif, lui, est sérieusement décimé. Entre blessures et non-qualifications (Tolisso, Šulc, Endrick notamment), Paulo Fonseca doit composer, bricoler, inventer.

Fonseca ose le pari de la jeunesse

Face à cette pénurie, le technicien portugais a tranché avec un mélange de pragmatisme et d’audace. « Nous n’avons pas d’attaquant », a-t-il reconnu sans détour. La solution se trouvait pourtant à un étage inférieur. Rémi Himbert, 17 ans, sera titularisé en pointe face au PAOK. Un choix fort, presque romantique.

Le jeune attaquant, apparu à trois reprises chez les professionnels pour quelques minutes seulement, s’apprête à vivre un baptême du feu européen. Dans un Olympique Lyonnais déjà qualifié mais attendu, cette titularisation ressemble à un message : celui d’un club qui, même contraint, n’a pas peur de se réinventer.

