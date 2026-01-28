OL-POAK : Grosse annonce après la tragédie grecque

L’OL est frappé par une onde de choc venue d’Europe de l’Est, à la veille d’un rendez-vous continental. Le duel de Ligue Europa face au PAOK, initialement placé sous le signe du football, est désormais marqué par un deuil qui a frappé les supporters grecs et qui dépasse largement le cadre du terrain.

OL-POAK : Un voyage vers Lyon qui vire au cauchemar pour les Grecs

Ils étaient partis d’Alexandreia, animés par la ferveur qui fait la réputation des supporters grecs, avec pour seul horizon le Groupama Stadium. Mardi, près de Lugojelul, en Roumanie, leur périple s’est brutalement arrêté. Le van transportant dix fans du PAOK est entré en collision frontale avec un poids lourd. Le bilan est terrible : sept morts, trois blessés, dont deux dans un état critique.

L’accident, qui impliquait au total quatre véhicules, s’est produit dans des conditions météorologiques extrêmes, compliquant l’intervention des secours. Les hélicoptères n’ont pu accéder à la zone. Une tragédie froide, brutale, qui rappelle que derrière chaque déplacement européen se cachent des vies, des familles, des promesses de football et parfois, hélas, une fin injuste.

Un match OL-PAOK endeuillé, une décision forte

Face à ce drame, la réaction du PAOK a été immédiate. À Salonique, le club a rendu hommage aux victimes lors d’une cérémonie solennelle, évoquant « un jour noir » dans un message poignant. La douleur est collective, la peine immense, et le football s’est logiquement effacé. Conséquence directe : la majorité des supporters grecs a décidé d’annuler le déplacement à Lyon.

Classée à risques, la rencontre de Ligue Europa devrait se jouer sans contingent officiel du PAOK, alors que près de 2 800 fans étaient attendus. Une décision lourde, mais responsable. Seuls quelques supporters déjà basés en Europe pourraient être présents. Dans ce silence annoncé des tribunes visiteurs, OL-PAOK ne sera pas un match comme les autres. Ce sera, surtout, un moment de recueillement.