Mercato OM : Facundo Medina en route pour la Turquie ?

Susceptible de quitter les rangs de l’OM lors du prochain mercato estival, Facundo Medina, récemment associé au Stade Rennais, pourrait finalement prendre la direction de la Turquie. Explications.

Mercato OM : Facundo Medina plaît en Turquie

L’Olympique de Marseille traverse une période agitée, et l’avenir de plusieurs joueurs clés reste incertain. D’après plusieurs sources proches du club marseillais, de nombreux cadres du vestiaire pourraient être placés sur le marché à l’issue de la saison.

Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens dans le cadre d’un prêt de 2 millions d’euros avec option d’achat à 18 millions d’euros, Facundo Medina, qui était attendu comme un renfort de taille pour la défense de l’OM. Mais les prestations du joueur de 26 ans laissent à désirer depuis le début de la saison.

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Si bien que les dirigeants du club olympien envisageraient déjà sa vente dès cet été. Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise ne serait pas contre retrouver un de ses soldats du RC Lens. Le club breton serait donc en train d’étudier la possibilité de faire une offre à l’OM pour récupérer l’international argentin. Mais Facundo Medina plaît aussi au-delà des frontières de la Ligue 1, notamment en Turquie.

Besiktas prépare son offensive pour Medina

En effet, selon les informations du site local Sporx, les dirigeants de Besiktas seraient très intéressés par le profil de Facundo Medina. Le club turc serait prêt à entamer des négociations rapidement avec le joueur de l’OM afin de voir si un transfert en Turquie l’été prochain pourrait l’intéresser.

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Le staff de Besiktas aimerait associer Medina à l’Ivoirien Emmanuel Agbadou, ancien défenseur central du Stade de Reims, la saison prochaine. Pour réussir cette opération, la formation stambouliote devra se montrer très généreuse sur le plan financier, puisque l’OM compte bien empocher les 20 millions d’euros nécessaires pour conclure le transfert défini de Medina en fin de saison. Affaire à suivre…

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