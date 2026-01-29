Mercato FC Nantes : Un roc prend la direction de l’Italie

Après avoir accueilli de nouveaux renforts chez les pros, la direction du FC Nantes laisse filer un défenseur vers l’Italie.

Mercato FC Nantes : Une pépite quitte la Beaujoire

Pas de repos au FC Nantes pendant ce mercato hivernal. La situation critique du club en Ligue 1 préoccupe les dirigeants du club. L’ambiance n’est pas du bonne notamment après le revers contre l’OGC Nice. Les Jaunes et Verts (16e au classement) sont en grand danger et pourraient descendre en Ligue 2.

Au moins 6 nouvelles recrues ont déjà posé leurs valises sur les bords de l’équipe pour aider l’équipe à ne pas sombrer. Dans le même temps, des départs sont actés. Il y a un nouveau mouvement au FC Nantes. Le jeune Enoch Mawassa (17 ans) quitte le nid. Le défenseur central, passé par l’US Roissy-en-Brie avant d’intégrer la Jonelière en 2023, s’est engagé avec le club italien de Cagliari.

À voir

Mercato PSG : La venue de Julian Alvarez sabotée par Messi ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

Les Kita ont touché un joli chèque. Dans cette opération, le club nantais percevra une indemnité estimée à 150 000 euros, selon Ouest-France. Titularisé à une dizaine de reprises cette saison en championnat de National avec les U19 et apparu à deux reprises en Coupe Gambardella, Mawassa n’a pas trop convaincu. Les dirigeants nantais ont voulu déjà se séparer de lui à la fin de la saison.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un super crack dit oui à Kita

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

À voir

OM : Medhi Benatia hausse le ton, le vestiaire réplique !

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari