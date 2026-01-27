Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

Ça bouge au FC Nantes pendant ce mercato hivernal. Deux nouvelles recrues sont sur le point de poser leurs valises à la Beaujoire.

On est dans les derniers jours du mercato hivernal et la direction du FC Nantes accélère pour boucler certains dossiers. En quête de solutions pour s’extirper de la zone rouge (actuellement 16e et barragiste), la direction nantaise s’apprête à officialiser sa cinquième recrue hivernale.

Les Kita ont trouvé un accord avec Frédéric Guilbert. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Lecce vendredi dernier, le latéral droit de 31 ans, ancien de Strasbourg, va s’engager jusqu’à la fin de la saison. Une information révélée par L’Équipe et confirmée par Ouest-France. Le joueur est attendu ce mardi 27 janvier pour passer sa visite médicale avant de signer son bail.

Mis à l’écart à Lecce depuis l’été, Guilbert sort néanmoins d’un exercice plein en Serie A, avec 31 titularisations. Et ce ne sera pas le dernier coup des pensionnaires de la Beaujoire cet hiver. Un autre crack est attendu sur les bords de l’Erdre. Les dirigeants souhaitent encore apporter de sang neuf au milieu de terrain. Mohamed Kaba est la priorité des Kita.

Le milieu guinéen de 24 ans appartient lui aussi à Lecce. Le club nantais privilégie un prêt assorti d’une option d’achat. Le dossier pourrait se décanter d’ici la clôture du mercato, fixée au 2 février 2026. Enfin, un renfort offensif est également espéré, plutôt sur les ailes.

