Mercato FC Nantes : Vahid Halilhodzic acte déjà son départ !

Après avoir remercié Ahmed Kantari pour mauvais résultats, le FC Nantes a pris la décision de faire revenir Vahid Halilhodzic afin de sauver le club d’une relégation, qui se dessine de plus en plus. Mais le coach de 73 ans sait déjà qu’il ne fera pas long feu à la Beaujoire.

Vahid Halilhodzic : « Rester après cette saison ? Impossible »

Avant dernier de Ligue 1 avec deux points de retard sur la lanterne rouge, l’AJ Auxerre, le FC Nantes est dans une situation très compliquée. Alors que la descente en Ligue 2 devient de plus en plus évident, les dirigeants nantais ont mis un terme au contrat d’Ahmed Kantari, licencié par Waldemar Kita après la défaite à domicile face à Angers SCO la semaine passée.

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Pour le remplacer, le président du FC Nantes a fait le choix de l’expérience en allant chercher un ancien de la maison, Vahid Halilhodzic, alors que de nombreux noms étaient évoqués, dont certains en interne, pour la maison sauvetage.

Mais malgré son attachement aux Canaris, l’ancien buteur du FCN a tenu à clarifier les choses concernant son avenir. Dès sa présentation officielle, Halilhodzic a clairement expliqué que son retour à Nantes s’inscrivait uniquement dans un unique objectif : sauver le club en neuf matchs sur cette fin de saison.

« Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J’ai ma femme », a confié coach Vahid en conférence de presse, avant de poursuivre.

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« Vous pouvez demander aux joueurs comment ça se passe. Déjà, ce matin, ils ont fait une bonne séance, ça travaille. Ils ont retrouvé un peu de joie. J’aime bien taquiner. Combien de chances de se sauver ? On verra après Strasbourg. L’espoir grandira si on gagne. Je peux vous faire du violon mais… Je dis la vérité. Je n’ai pas peur. Le match contre Strasbourg sera décisif », a ajouter le Franco-yougoslave Vahid Halilhodzic.

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À la fin de la saison, la direction du FC Nantes devra donc retourner sur le marché des entraîneurs pour nommer un nouveau technicien à la tête de son équipe A.

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