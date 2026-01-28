Mercato FC Nantes : Un super crack dit oui à Kita

Le mercato hivernal s’accélère à la Beaujoire. Le FC Nantes tente d’attirer une nouvelle pépite.

Mercato FC Nantes : Un milieu de Serie A dans le viseur des Kita

Le FC Nantes est en mission commando pour réussir son maintien dans l’élite. Actuels 16ᵉ de Ligue 1 avec 14 points, les Canaris ont déjà enregistré plusieurs renforts, dont l’arrivée officielle de Frédéric Guilbert. Le défenseur a paraphé son contrat cette semaine après avoir passé avec succès la visite médicale.

Mais la direction nantaise ne compte pas s’arrêter là. Désireux de renforcer son entrejeu, le club s’intéresse désormais à un profil évoluant en Serie A. Selon Ouest-France, Nantes aimerait obtenir le prêt de Mohamed Kaba, milieu de terrain français actuellement à Lecce, assorti d’une option d’achat.

À voir

OL : John Textor frappé d’une lourde décision à Lyon

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kita !

Formé à Valenciennes, Mohamed Kaba est lié au club italien jusqu’en juin 2027. Une piste sérieuse pour apporter de vivacité au milieu nantais dans une seconde partie de saison qui s’annonce décisive. Le coach nantais, Ahmed Kantari est désormais sous pression. Si après ce mercato, il enregistre encore de mauvais résultats, il pourrait perdre son poste. Le patron des Jaunes et Verts, Waldemar Kita lui aurait donné un ultimatum.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, deux cracks en route pour Nantes

Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

À voir

INFO Mercato : OM en discussion pour un ultime départ !

FC Nantes : Une grande décision est prise