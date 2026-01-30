Mercato PSG : Pour Kang-In Lee, la décision est enfin tombée

Kang-In Lee, annoncé sur le départ du PSG depuis plusieurs semaines, a vu son avenir parisien agiter le mercato hivernal. Mais à Paris, la rumeur s’est heurtée à une réalité bien plus ferme.

Mercato PSG : Kang-In Lee, un feuilleton hivernal très animé

Peu utilisé dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions, Kang-In Lee a rapidement cristallisé les interrogations. Talent fin, joueur créatif, le Sud-Coréen semblait coincé entre la concurrence féroce du PSG et une intégration encore incomplète au système de Luis Enrique.

De l’autre côté des Pyrénées, l’Atlético de Madrid flairait l’opportunité. Les Colchoneros voyaient en lui un profil idéal pour dynamiser leur entrejeu. La rumeur a pris de l’épaisseur, au point de devenir l’un des dossiers chauds de l’hiver parisien.

Paris ferme la porte, Madrid recule

Mais selon la Cadena SER, le PSG a tranché. Malgré l’intérêt appuyé de l’Atlético et l’ouverture initiale du joueur à un départ, la direction parisienne a refusé toute discussion. Kang-In Lee ne bougera pas en janvier, ni ailleurs. Une position ferme qui a refroidi les ardeurs madrilènes.

À Paris, on estime que le joueur a encore un rôle à jouer dans la rotation, et que son profil technique reste précieux sur la durée d’une saison exigeante. Les discours contradictoires ont entretenu le flou. Marca évoquait un joueur prêt à partir, quand Le Parisien assurait qu’il souhaitait s’imposer.

La vérité se situe sans doute entre les deux, comme souvent sur le mercato. Interrogé, Enrique Cerezo, président du club espagnol, a esquivé avec humour. À Kang-In Lee désormais de répondre sur le terrain. Le PSG a décidé de lui faire confiance. À lui de transformer cette décision en évidence.

