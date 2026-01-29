Le point du PSG sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia !

Sorti sur blessure à la cheville droite lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle United, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, est à présent fixé sur la durée de son indisponibilité.

« Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours »

Sorti touché à la cheville droite après un contact avec le Suédois Anthony Elanga lors du match nul entre le PSG et Newcastle United (1-1), mercredi soir au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas manquer plus de deux semaines de compétition, a indiqué le club de la capitale dans un communiqué médical publié ce jeudi soir.

Par contre, l’attaquant géorgien est incertain pour le Classique face à l’Olympique de Marseille, le dimanche 8 février prochain. Touché à la cheville, il a passé des examens ce jeudi. Il a été question d’une absence de deux semaines du côté des médias géorgiens et de L’Équipe. RMC Sport et Le Parisien apportent des indications proches, mais un petit peu différentes.

« Plus de peur que de mal pour Khvicha Kvaratskhelia après sa blessure à la cheville lors du match contre Newcastle. Pas de fracture. La durée d’indisponibilité n’a pas encore été communiquée, elle ne devrait pas dépasser 20 jours », indiquait le journaliste Fabrice Hawkins.

De son côté, le journal régional assurait que « selon nos informations, qui vont dans le sens des échos relayés par les médias géorgiens, l’indisponibilité du n°7 parisien, sorti sur blessure mercredi soir lors de la rencontre face à Newcastle, devrait être de 2 à 3 semaines. »

Le point médical après la rencontre face à Newcastle.@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2026

Dans son point médical du jour, le club entraîné par Luis Enrique écrit : « victime d’une entorse de la cheville droite lors du match contre Newcastle, Kvicha Kvaratskhelia sera indisponible entre 8 et 10 jours. » Kvaratskhelia est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Strasbourg en Ligue 1, ce dimanche 1er février (20 h 45) et pourrait manquer le Classique face à l’Olympique de Marseille, le dimanche suivant.

Malgré les difficultés du Géorgien pour sortir du terrain après sa blessure, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le Paris Saint-Germain, qui a vu deux matches se rajouter au calendrier, avec les barrages de Ligue des Champions en février.

