Mercato PSG : La venue de Julian Alvarez sabotée par Messi ?

Très intéressé par le profil de Julian Alvarez, le PSG tente depuis plusieurs années de mettre la main sur l’attaquant de l’Atlético Madrid. Sauf que Lionel Messi tenterait de le dissuader de prendre la destination parisienne.

Mercato PSG : Le Qatar dégaine une offre XXL pour Julian Alvarez

Le Paris Saint-Germain ferait tout pour déloger Julian Alvarez de l’Atlético Madrid. Une offre exceptionnelle de 50 millions d’euros, plus Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, pourrait être envoyée aux Colchoneros. Désireux d’attirer un grand attaquant, le club de la capitale serait prêt à faire une folie pour s’attacher les services de Julian Alvarez. C’est l’une des priorités du Paris SG, Julian Alvarez pourrait bien quitter l’Atlético Madrid cet hiver.

Les Colchoneros ne voudront pas s’en séparer contre rien et Nasser Al-Khelaïfi devra alors se montrer convaincant pour attirer le Champion du Monde 2022. Surtout que l’ancien avant-centre de Manchester City possède un profil idéal pour le jeu du coach espagnol et les dirigeants parisiens devront alors proposer une énorme offre pour convaincre le club madrilène et le joueur.

Le PSG envisagerait donc un deal incluant un chèque de 50 millions d’euros en plus de deux joueurs du collectif actuel de Luis Enrique. Gonçalo Ramos et Kang-In Lee seraient alors envoyés à Madrid afin de permettre aux Rouge et Bleu de récupérer Julian Alvarez. Mais c’est sans compter avec Lionel Messi.

Lionel Messi déconseille le PSG à Julian Alvarez

Depuis maintenant plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain a fait de Julian Alvarez l’une de ses priorités au poste de numéro 9. Après être sorti de l’ombre d’Erling Haaland à l’été 2024 pour rejoindre les rangs de l’Atlético Madrid, le buteur argentin pourrait changer d’air à l’issue de la saison afin de rejoindre un club plus ambitieux pour gagner des trophées majeurs.

Cependant, un transfert au Paris SG est encore loin d’être fait. En effet, comme le révèle la presse espagnole, pour l’agent de Julian Alvarez, un départ n’est pas envisagé pour le moment. Si le FC Barcelone a tenté le dossier, les Blaugranas n’ont pas les moyens de mener à bien ce transfert. De son côté, le PSG va tenter de convaincre l’Atlético Madrid.

Mais selon le site Fichajes, lors de l’arrivée de Julian Alvarez en Espagne, en 2024, le buteur aurait contacté un joueur argentin, passé par le PSG afin d’avoir un avis sur le club de la capitale. La réponse de son compatriote étant négative, il aurait abandonné la piste PSG pour rejoindre Diego Simeone à Madrid. Parti en 2023 pour l’Inter Miami et après un passage compliqué à Paris, Lionel Messi serait celui qui aurait déconseillé le club de Nasser Al-Khelaïfi à Julian Alvarez.

