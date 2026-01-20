INFO Mercato : PSG ou Atlético Madrid ? Kang-In Lee tranche

La presse espagnole a enflammé la toile ces dernières heures avec une révélation sur le souhait de Kang-In Lee de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético Madrid durant ce mercato hivernal. Avant d’affronter le Sporting Portugal ce mardi soir, à l’occasion de la septième journée de ligue de la Ligue des Champions, le milieu offensif sud-coréen a fait la lumière sur son avenir immédiat.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid pousse pour Kang-In Lee

Actuellement blessé, Kang-In Lee est l’un des joueurs importants de la rotation mise en place par Luis Enrique depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. L’ancien joueur de Majorque, qui était annoncé sur le départ l’été dernier, satisfait sa direction et le staff si bien qu’une proposition de prolongation lui a été faite. Toutefois, le club de la capitale va devoir compter avec la détermination de l’Atlético Madrid, qui aimerait lui offrir un rôle beaucoup plus important au sein du collectif de Diego Simeone.

D’après les informations de Marca, Kang-In Lee pourrait bien rejoindre les Colchoneros avant la fin du mercato hivernal. Le journal madrilène assure que le milieu offensif de 24 ans, qui aspire à plus de temps de jeu à quelques mois d’une Coupe du Monde, verrait d’un bon oeil un retour en Liga sous les couleurs de l’Atletico Madrid. Toujours selon la même source, Lee aurait même donné son accord pour rejoindre le club madrilène cet hiver.

Le directeur sportif des Colchoneros accélère désormais ses efforts pour arracher un accord à son homologue du PSG, Luis Campos, sur la base d’un prêt assorti d’une option d’achat. De son côté, La Cadena Ser ajoute que les décideurs de l’Atlético sont optimistes quant à l’aboutissement de cette affaire. Mais le principal concerné semble ignorer toutes les infos.

Kang-In Lee ne compte pas quitter le PSG cet hiver

Ce mardi après-midi, des médias espagnols faisaient encore part d’un intérêt de l’Atlético Madrid et évoquaient un possible départ de Kang-In Lee lors du mercato d’hiver, qui ferme ses portes le 2 février. La Cadena Ser avançait que le numéro 19 du Paris Saint-Germain serait ouvert à un départ et qu’il verrait d’un bon œil un retour en Liga, où il a évolué avec Valence et Majorque.

Cependant, le quotidien Le Parisien refroidit toutes ces rumeurs et annonce que ce scénario n’est, aujourd’hui, pas à l’ordre du jour. Kang-In Lee, auteur de deux buts et trois passes décisives en 21 matchs disputés cette saison, n’a pas l’intention de quitter le PSG dans les prochaines semaines.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le gaucher voit toujours son avenir à Paris et se réjouit d’évoluer sous le maillot du club champion d’Europe. Sauf énorme surprise, Kang-In Lee ne devrait donc pas changer d’air cet hiver.

