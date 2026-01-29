Mercato PSG : Enrique lance un message fort à Chevalier !

De retour de blessure, Matvey Safonov a été préféré à Lucas Chevalier dans les cages du PSG, mercredi soir, lors du choc contre Newcastle United en Ligue des Champions. Après le match, Luis Enrique s’est prononcé sur ce choix.

Mercato : La concurrence est totale entre Chevalier et Safonov

Après le match nul contre Newcastle United (1-1) ce mercredi en Ligue des Champions, Luis Enrique n’a pas voulu s’attarder sur son choix de titulariser Matvey Safonov, tout juste de retour d’une blessure, à la place de Lucas Chevalier dans les buts du PSG.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé en conférence de presse si l’international russe avait détrôné le Français de 24 ans en tant que gardien numéro 1 du club de la capitale, le coach espagnol est resté vague sur les raisons de son choix et la hiérarchie.

Lisez aussi : INFO PSG : Coup de théâtre pour Chevalier après le Sporting

À voir

Ça chauffe à l’OM : De Zerbi en sursis après Bruges !

« Je ne sais pas s’il y aura une rotation pour les gardiens. Je suis un entraîneur ouvert qui demande à ses joueurs d’être prêt à tout instant. Je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite », a déclaré le technicien catalan. Cette gestion des gardiens reste un sujet brûlant au PSG. Le choix de Safonov a montré la volonté de Luis Enrique de tester ses options et de ne rien figer.

L’avenir dira si Chevalier retrouvera sa place ou si la dynamique instaurée avec le Russe de 26 ans se poursuivra. Dans tous les cas, le message est clair : chaque joueur doit être prêt à entrer en action à tout moment, et aucune décision ne sera dictée par la routine.

Si Lucas Chevalier n’est pas au niveau attendu, Matvey Safonov n’a pas été particulièrement brillant ce soir contre les Magpies. L’entourage de l’ex-Lillois s’est exprimé au sujet de la place de remplaçant lors du choc contre Newcastle.

Le clan Chevalier est serein face à la concurrence avec Safonov

La titularisation de Matvey Safonov face à Newcastle a confirmé ce que beaucoup pressentaient dans le clan Chevalier : Lucas est redevenu numéro 2 au Paris Saint-Germain. Le choix de Luis Enrique a surpris par son timing : Safonov revenait tout juste d’une fracture de la main gauche et n’avait participé qu’à deux ou trois séances collectives. Le clan du numéro 2 de l’équipe de France a réagi ces dernières heures.

Lisez aussi : PSG Mercato : Terrible révélation sur l’arrivée de Chevalier

À voir

Mercato FC Nantes : Kita boucle un nouveau deal

« Il n’y a pas de quoi s’indigner. Comment il le prend, comment il ne le prend pas, de toute façon il n’a pas le choix », a commenté un proche de Lucas Chevalier dans le journal de L’Équipe. Cet intime du natif de Calais a poursuivi sur ce choix fort de Luis Enrique face aux Anglais.

« l’exigence est très élevée dans des clubs comme celui-là, il n’y a pas de temps. Il faut être au top tout de suite sinon ça tourne. On verra s’il aura de nouveau l’opportunité de se montrer », a indiqué le tacticien catalan. Alors que les rumeurs commencent à s’intensifier, le clan Chevalier relativise, soulignant l’exigence du club et la nécessité pour Lucas de rester prêt à toute opportunité.

Lire la suite sur Lucas Chevalier

Mercato: Après l’OM, Chevalier lâche une bombe sur son futur

PSG-OM : Lucas Chevalier lance une pique à Marseille !

À voir

Mercato ASSE : Un milieu débarque, sa signature imminente

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lucas Chevalier