ASSE : KSV fait une grosse annonce, début d’une nouvelle ère

L’ASSE a officialisé ce dimanche un choix fort, presque symbolique, pour tenter de relancer une saison déjà charnière. En confiant les rênes de l’équipe à Philippe Montanier, le club du Forez assume une décision mêlant mémoire, expérience et ambition.

ASSE : Philippe Montanier, un retour aux sources

Vingt-six ans après avoir rangé ses gants dans le Forez, Philippe Montanier retrouve l’ASSE, cette fois sur le banc. Un retour qui ne doit rien au hasard. Dans un contexte sportif tendu et après le départ d’Eirik Horneland, la direction stéphanoise, portée par KSV, a choisi un homme du sérail, familier des exigences populaires et des missions à haute pression.

À 61 ans, le natif de Vernon incarne une forme de stabilité bienvenue. Ancien joueur du club, Montanier connaît la maison, ses attentes démesurées et ses impatiences chroniques. À Saint-Étienne, l’histoire compte autant que les résultats, et ce clin d’œil au passé pourrait bien servir de socle à un nouveau projet.

✍️ Ce dimanche, Philippe Montanier (61 ans) a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne. pic.twitter.com/oXbfQIuFuS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 1, 2026

Un parcours d’entraîneur forgé dans l’adversité

Depuis ses débuts comme adjoint de Robert Nouzaret jusqu’à ses expériences à l’étranger, Philippe Montanier s’est bâti une réputation d’entraîneur travailleur, discret mais méthodique. De Boulogne-sur-Mer, qu’il mène du CFA à la Ligue 1, à la Real Sociedad, où il tutoie la Ligue des champions avec un certain Antoine Griezmann, le Normand a souvent dépassé les attentes.

En France, Rennes, Lens ou Toulouse ont également goûté à sa rigueur. Si tout n’a pas toujours été linéaire (licenciements parfois abrupts à Valenciennes ou Nottingham) Montanier a prouvé sa capacité à installer un cadre et à faire progresser des groupes. À Toulouse, il marque durablement les esprits avec une montée éclatante en Ligue 1 et une Coupe de France en 2023.

Une mission claire : relancer Saint-Etienne et viser plus haut

Dans son communiqué officiel, l’AS Saint-Etienne annonce un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Un message clair : Montanier est là pour stabiliser, mais aussi pour convaincre. La course à la montée, il la connaît. Il l’a gagnée, parfois perdue, mais toujours affrontée sans trembler.

À Saint-Étienne, il devra rallumer la flamme d’un public exigeant et redonner une identité à une équipe en quête de repères. L’humour discret du technicien ne masquera pas l’urgence, mais son expérience pourrait bien faire la différence. Pour les Verts, cette nomination ressemble à un pari raisonné. Pour Philippe Montanier, c’est peut-être l’occasion d’écrire le dernier, et plus beau, chapitre de son histoire avec le club forézien.

