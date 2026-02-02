Mercato ASSE : Saint-Étienne prépare un gros coup en défense

L’ASSE veut frapper fort dans ces dernières heures du mercato d’hiver pour consolider sa défense. Achraf Dari, défenseur marocain expérimenté, serait en tête de liste des Verts pour renforcer l’axe central.

Mercato ASSE : Achraf Dari, une piste sérieuse pour Saint-Etienne

Saint-Étienne a identifié un besoin clair : renforcer son cœur de défense pour sécuriser la seconde partie de saison. Selon Foot Mercato, Achraf Dari, actuellement à Al-Ahly en Égypte, serait une cible prioritaire. À 26 ans, le Marocain possède l’expérience et la technique nécessaires pour évoluer rapidement dans un club en reconstruction.

Lire aussi : ASSE Mercato : Encore des mouvements en vue à Saint-Étienne !

Le profil de Dari séduit par sa polyvalence : capable de jouer dans une défense à deux ou à trois, solide dans les duels et précis dans l’anticipation. Son passage à Brest, où il a disputé 22 matches, lui a donné une connaissance précieuse de la Ligue 1 et du foot français. À Saint-Étienne, il pourrait retrouver du temps de jeu et un rôle central, un argument de poids face à sa situation actuelle limitée à 450 minutes cette saison.

Un renfort opérationnel pour la seconde moitié de saison

L’ASSE ne cache pas son urgence : sécuriser sa défense et éviter les errements de la première partie de championnat. Dari représente une solution immédiatement opérationnelle. Avec ses sept sélections en équipe nationale du Maroc, il apporte également une dimension internationale. Le club espère que son statut de joueur peu utilisé cet hiver favorisera un transfert rapide.

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG craque pour une pépite de 17 ans

Lire aussi : ASSE : À peine arrivé, Montanier déjà face à un gros couac

L’intérêt stéphanois est renforcé par la promesse de titularisation. À Saint-Étienne, Dari pourrait retrouver le rythme nécessaire pour redevenir un joueur performant, tout en apportant stabilité et sérénité à l’arrière-garde. Une nécessité pour un club qui ambitionne de ne plus trembler derrière.

Une concurrence européenne déjà bien présente

Mais l’ASSE devra jouer serré. Trois clubs suisses, le FC Zurich, Lugano et les Young Boys de Berne, suivent également le défenseur marocain. Ces équipes offrent l’attrait d’une exposition européenne et parfois une stabilité sportive plus importante, des atouts qui séduisent un joueur en quête de régularité.

Saint-Étienne devra convaincre Dari par un projet ambitieux et du temps de jeu assuré. L’avantage stéphanois ? Une adaptation rapide et la possibilité de devenir un pilier central du club. Si le transfert se concrétise, les supporters peuvent déjà rêver d’une défense renforcée, capable de résister aux tempêtes de la deuxième moitié de saison.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : KSV fait une grosse annonce, début d’une nouvelle ère

À voir

OM : Altercations et mises à l’écart, ça dégénère à Marseille

ASSE : Fin de collaboration, Horneland et Gazidis brisent le silence

ASSE : Reims et le Red Star laissent les Verts à distance