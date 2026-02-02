Mercato Stade Rennais : Le SRFC proche de boucler un gros départ

Le Stade Rennais se retrouve face à un dilemme majeur en cette fin de mercato hivernal. Courtisé par les plus grands d’Europe, Jérémy Jacquet pourrait bien devenir le symbole d’un transfert historique pour le club breton.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet, le joyau rennais qui affole l’Europe

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet n’a plus rien d’un simple espoir. Installé avec autorité au cœur de la défense rennaise, le jeune international en devenir impressionne par sa maturité, son sens de l’anticipation et une sérénité rare à cet âge. Des qualités qui n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs des cadors européens.

Chelsea a longtemps tenu la corde. Les Blues auraient même dégainé une première offre estimée à 50 millions d’euros, assortie d’un prêt jusqu’à la fin de saison. Un scénario séduisant sur le papier, mais jugé insuffisant par Rennes, qui ne cache plus son ambition : atteindre, voire dépasser, la barre symbolique des 70 millions d’euros, un record absolu pour le club, au-delà du transfert de Jérémy Doku.

Habib Beye temporise, le SRFC avance masqué

En interne, le discours se veut rassurant. Habib Beye l’a répété récemment : Jacquet est un pilier du projet sportif actuel. Le perdre en cours de saison obligerait le SRFC à revoir ses ambitions à la baisse. Officiellement, le dossier n’est donc « pas un sujet ».

Mais le mercato n’attend pas, et Rennes sait aussi compter. Les offres continuent d’arriver, preuve de la cote grandissante du défenseur. Dans les bureaux de la Piverdière, on temporise, tout en gardant un œil attentif sur la surenchère qui se profile.

Liverpool en pole, Chelsea sous pression

Et puis Liverpool est entré dans la danse. Selon les informations de Foot Mercato, les Reds ont pris une longueur d’avance décisive. Séduits par le profil de Jacquet, idéal pour s’inscrire dans le projet d’Arne Slot, les dirigeants d’Anfield envisagent une offensive rapide et massive. Avec sa puissance financière et la promesse d’un rôle majeur, Liverpool a rebattu les cartes.

Rennes se retrouve désormais en position de force, arbitre d’un bras de fer anglo-anglais. Reste une question, aussi simple que délicate : préserver l’équilibre sportif immédiat ou saisir l’opportunité de la plus grosse vente de son histoire. Réponse imminente, car à Rennes, l’hiver pourrait être aussi chaud qu’un soir d’Anfield.

