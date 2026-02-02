PSG-OM : Énorme coup dur pour le Paris SG avant le Classique

Le PSG va aborder le Classique face à l’OM avec une absence de taille. Achraf Hakimi, de retour en Ligue 1 après quatre mois d’absence, manquera la rencontre après un carton rouge contre Strasbourg.

PSG : Hakimi, un retour très contrarié

Après une longue période d’inactivité liée à une blessure à la cheville puis à la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi retrouvait enfin la Ligue 1. Mais son retour, dimanche soir face à Strasbourg, a viré au cauchemar. En seconde période, le latéral droit marocain a laissé éclater son excitation, infligeant une semelle monumentale à Joaquin Panichelli.

L’arbitre, d’abord hésitant, a été appelé par le VAR et n’a eu d’autre choix que de sortir le carton rouge. Une décision lourde de conséquences pour le PSG, qui perd ainsi l’un de ses éléments clés les plus dynamiques juste avant le Classique contre l’OM.

Une absence qui pèse sur le Classique

Cette exclusion marque le premier rouge de la saison pour Hakimi. La commission de discipline décidera bientôt de la durée exacte de la suspension, mais le Marocain manquera déjà le choc tant attendu contre Marseille. Son dynamisme, ses montées sur le côté droit et ses centres précis manqueront cruellement à un Paris SG déjà sous pression.

Pour Luis Enrique, il faudra s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery une fois de plus. Face à un OM revanchard et prêt à profiter de chaque faiblesse parisienne, le match promet d’être un vrai test pour les Parisiens. Hakimi, lui, devra digérer ce retour manqué et patienter pour retrouver les pelouses avec éclat.

