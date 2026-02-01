ASSE : Fin de collaboration, Horneland et Gazidis brisent le silence

Après la défaite contre Boulogne (1-0), l’ASSE tourne une page. Eirik Horneland et le président Ivan Gazidis s’expriment enfin sur la fin de leur collaboration, dans un climat empreint de respect et d’émotion.

Horneland quitte l’ASSE : un adieu chargé d’émotion

L’annonce du départ d’Eirik Horneland marque un tournant pour l’ASSE. Arrivé avec l’ambition de redresser un club en quête de stabilité, le technicien norvégien quitte L’Étrat après un passage intense, mêlant rigueur et engagement. Ses méthodes de travail, parfois jugées exigeantes, ont cependant été saluées par tous, des joueurs aux membres du staff, pour leur sérieux et leur constance.

Dans son message d’adieu, Horneland n’a pas caché sa fierté d’avoir porté le maillot vert au quotidien. « C’est un privilège d’avoir entraîné un club avec une histoire aussi riche », a-t-il déclaré, selon Peuple-Vert, soulignant l’importance du respect pour l’institution, la ville et les supporters. Un départ empreint de dignité, où ni regrets ni amertume ne viennent ternir le bilan de son passage dans le Forez.

Ivan Gazidis rend hommage à un professionnel exemplaire

Le président de Saint-Etienne, Ivan Gazidis, a lui aussi pris la parole pour saluer le travail accompli. Selon lui, Horneland a incarné le professionnalisme et l’investissement que le club attend de ses dirigeants et entraîneurs. Son approche méthodique et son respect pour l’identité stéphanoise ont laissé une empreinte positive au sein du club.

Gazidis n’a pas omis de mentionner le départ de membres du staff tels qu’Andrea et Hassan, soulignant la contribution collective à la vie de l’équipe. Dans un message clair et respectueux, il a souhaité à tous une réussite méritée pour la suite, rappelant que chaque collaboration, même éphémère, participe à l’histoire d’un club aussi emblématique que l’ASSE.

Une séparation respectueuse, mais symbolique

Ce départ symbolise davantage qu’un simple changement d’entraîneur : il reflète les exigences d’un club historique en quête de résultats et de stabilité. Pour Horneland, c’est la fin d’une expérience humaine et sportive marquante. Pour Gazidis, c’est l’occasion de rappeler l’importance de l’engagement et de la rigueur dans la maison verte.

Si la page se tourne, les liens restent. Horneland promet de suivre les Verts avec passion, tandis que l’ASSE espère tirer profit des enseignements d’un passage qui, malgré ses difficultés, a consolidé l’identité professionnelle du club. Une séparation digne, qui fera date dans l’histoire récente du Forez.

