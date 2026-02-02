Mercato Stade Rennais : Liverpool s’offre Jacquet pour 72M !

Jérémy Jacquet, jeune défenseur prometteur du Stade Rennais, va s’engager avec Liverpool pour la coquette somme de 72 millions d’euros. Chelsea, pourtant candidat sérieux, a été devancé dans la dernière ligne droite.

Mercato Stade Rennais : Liverpool frappe un grand coup avec Jacquet

À seulement 20 ans, Jérémy Jacquet voit déjà son nom associé aux plus grands clubs européens. Selon RMC Sport, Liverpool est parvenu à devancer Chelsea dans la course au défenseur rennais, bouclant un transfert estimé à 72 millions d’euros, bonus inclus. Une somme record pour le club breton, qui confirme l’incroyable ascension de son jeune talent.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Jérémy Jacquet

À voir

OM : Altercations et mises à l’écart, ça dégénère à Marseille

Ce transfert témoigne de l’ambition des Reds. Après plusieurs semaines d’observation et de négociations, Liverpool a su séduire Jacquet et Rennes par une offre à la fois généreuse et stratégique. Le joueur, qui a explosé en Ligue 1 ces derniers mois, va ainsi franchir un cap majeur dans sa carrière, tout en laissant derrière lui un championnat qu’il a contribué à faire vibrer.

Jacquet va finir la saison au SRFC

Malgré cette signature retentissante, le jeune footballeur ne rejoindra pas immédiatement les rangs de Liverpool. Conformément au souhait du Stade Rennais et de son entraîneur Habib Beye, le défenseur restera en Bretagne sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Une décision judicieuse pour le joueur, qui pourra continuer à engranger de l’expérience et terminer la Ligue 1 sur une note positive.

Lire aussi : INFO Mercato : Le SRFC résiste à Chelsea pour Jérémy Jacquet

Chelsea, qui semblait pourtant bien avancé sur le dossier, doit désormais se rabattre sur d’autres options, notamment le retour de Mamadou Sarr de Strasbourg. Pour les Blues, c’est un petit coup de froid, mais pour Liverpool, c’est une victoire éclatante. Jacquet devient ainsi l’un des jeunes Français les plus chers de l’histoire et, surtout, un joueur à suivre avec attention dans les prochains mois.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Le SRFC proche de boucler un gros départ

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne prépare un gros coup en défense

Mercato : 17M€ pour remplacer Kader Meïté, le SRFC s’active

Mercato Stade Rennais : Le SRFC officialise un joli coup !