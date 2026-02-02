ASSE : À peine arrivé, Montanier déjà face à un gros couac

À peine installé sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier doit déjà gérer une première tempête. La blessure grave de Joao Ferreira, survenue dans un contexte pour le moins chaotique, illustre la fragilité actuelle d’une équipe de Saint-Etienne déjà sous pression.

ASSE : Une soirée qui vire au naufrage au Chaudron

La rencontre face à Boulogne n’avait pourtant rien d’un piège annoncé. Mais pour Joao Ferreira, la soirée a basculé en moins de dix minutes. Averti dès la 17e minute, le latéral portugais a rapidement perdu le fil, avant de commettre un second tacle mal maîtrisé, sanctionné logiquement d’un deuxième carton jaune. Expulsion, vestiaire prématuré, et regards sombres : le scénario classique d’un match qui dérape.

Sauf que le pire restait à venir. En regagnant les vestiaires, Ferreira, envahi par la frustration, a laissé parler ses nerfs. Un coup de poing porté contre un mur, aussi inutile que lourd de conséquences, lui a valu une fracture de la main droite. Un geste d’humeur qui pourrait coûter très cher, sportivement comme symboliquement.

Saison terminée pour Joao Ferreira ?

Opéré dans la foulée au CHU de l’Hôpital Nord de Saint-Étienne, le défenseur entame désormais une course contre la montre. Mais selon les premières estimations médicales, son absence devrait s’étendre sur au moins deux mois, bien au-delà de sa suspension automatique. En interne, l’hypothèse d’une saison déjà terminée n’est plus taboue.

Pour l’ASSE, c’est un nouveau coup dur dans un secteur défensif déjà exsangue. Sans Maxime Bernauer ni Chico Lamba, les options se réduisent dangereusement. Ferreira devait incarner une solution fiable dans la rotation. Il devient, malgré lui, le symbole d’un effectif sous tension permanente.

Montanier face à son premier casse-tête

À peine arrivé, Philippe Montanier se retrouve confronté à une équation délicate. Réorganiser une défense affaiblie, maintenir l’équilibre du groupe et gérer les émotions d’un vestiaire fragile : le chantier est vaste. L’ancien coach rennais n’aura pas eu droit au traditionnel état de grâce.

Des ajustements tactiques s’imposent déjà. Repositionnements, appels aux jeunes, adaptation du système : Montanier va devoir bricoler, vite et bien. À Saint-Étienne, le temps n’est jamais un allié. Et cette première secousse rappelle une vérité cruelle : chez les Verts, rien n’est jamais simple, surtout quand on pensait que le plus dur était passé.

