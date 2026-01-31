Mercato ASSE : Une première annonce tombe pour Montanier

Le nouvel entraîneur de l’ASSE est connu ! Ce sera Philippe Montanier, sauf revirement extraordinaire. Il aurait déjà signé son contrat, en attendant le départ officiel d’Eirik Horneland.

Mercato : L’ASSE choisit Montanier pour succéder à Horneland

L’ASSE aura un nouvel entraîneur dans les prochaines heures. Il va succéder à Eirik Horneland, qui a déjà rendu sa démission et annoncé son départ à ses joueurs. Le technicien norvégien dirigera son dernier match, ce samedi (20h), contre l’US Boulogne CO, avant de laisser la place à Philippe Montanier.

En effet, c’est ce dernier que les décideurs de Kilmer Sports Ventures ont choisi, comme l’a révélé L’Équipe ce début de semaine.

Libre depuis son départ de Toulouse FC en 2023, le technicien français va reprendre du service, avec pour mission de ramener l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 immédiatement. Il l’avait déjà fait avec le Téfécé en 2022.

Philippe Montanier a déjà signé à Saint-Etienne, l’officialisation attendue

Selon les informations du quotidien sportif, Philippe Montanier a déjà signé son contrat avec KSV, en attendant le départ effectif d’Eirik Horneland. Il ne reste donc plus que l’officialisation de son retour à l’ASSE où il avait terminé sa carrière de footballeur en 2000.

Rien n’a filtré pour l’instant sur la durée du supposé contrat signé par le coach de 61 ans. La certitude pour l’instant ? KSV compte sur lui pour les 13 dernières journées de Ligue 2, jusqu’au 9 mai 2026.

