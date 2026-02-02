OM : Altercations et mises à l’écart, ça dégénère à Marseille

À l’OM, la crise ne couve plus, elle éclate au grand jour. Entre tensions à l’entraînement, décisions radicales et vestiaire fissuré, le club phocéen traverse une zone de fortes turbulences.

OM : C’est le chaos total à Marseille après Bruges

À Marseille, les lendemains d’élimination européenne ont souvent un goût amer. Quatre jours après la claque reçue à Bruges (3-0) et cette sortie prématurée de la Ligue des champions, l’OM n’a toujours pas pansé ses plaies. Le nul concédé sur la pelouse du Paris FC, après avoir mené 2-0 jusqu’à la 82e minute, a agi comme un révélateur brutal d’un malaise plus profond.

Ce match, au parfum de défaite, a laissé des traces visibles. Le doute s’est installé, la nervosité a gagné les corps et les esprits. Roberto De Zerbi, déjà au centre de toutes les attentions depuis plusieurs jours, a vu son groupe vaciller une fois de plus, incapable de tenir un résultat. À Marseille, l’addition des contre-performances finit toujours par présenter la note.

Un vestiaire au bord de l’implosion

Selon La Provence, l’entraînement dominical s’est déroulé dans un climat électrique. Le technicien italien aurait publiquement recadré Amir Murillo, jugé responsable de plusieurs erreurs défensives récentes. Le défenseur panaméen aurait été écarté du groupe professionnel et invité à se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

Comme si cela ne suffisait pas, une altercation aurait éclaté entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren. Des fautes appuyées, une tension mal contenue, et un staff resté spectateur d’une scène révélatrice d’un vestiaire qui se fissure. À Marseille, quand les mots ne suffisent plus, les gestes parlent.

De Zerbi durcit le ton avant les prochaines échéances

Durant la séance, Roberto De Zerbi n’aurait épargné personne. Le message, frontal, sans détour : les mécontents sont invités à appeler leur agent. Une manière de reprendre la main, mais aussi de poser un ultimatum à un groupe en perte de repères. Ce contexte explosif inquiète à l’approche d’échéances majeures. Un huitième de finale de Coupe de France face à Rennes, puis un Classique au Parc des Princes, arrivent à grands pas.

