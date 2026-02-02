Mercato PSG : Le Paris SG craque pour une pépite de 17 ans

Le PSG continue de tracer sa route loin des projecteurs sur le mercato. Dans l’ombre des grandes manœuvres estivales, un nom circule avec insistance : celui d’un talent maison promis à un avenir doré.

Mercato PSG : Adam Ayari, la nouvelle trouvaille de Luis Campos

Le mercato parisien ne se résume plus à des signatures clinquantes. Fidèle à une ligne directrice assumée, le PSG explore désormais ses propres ressources, convaincu que l’avenir se construit aussi à huis clos, sur les terrains du centre de formation. Après l’intégration progressive de plusieurs jeunes éléments, le club de la capitale s’apprête à franchir un nouveau cap.

En interne, la volonté est claire : offrir des perspectives concrètes aux talents les plus prometteurs, sans brûler les étapes, mais sans tarder non plus. La prochaine pépite qui pourrait faire parler de lui serait Adam Ayari. À 17 ans, il n’a rien d’un inconnu à Poissy.

Le milieu offensif franco-tunisien brille en Gambardella, où ses performances parlent pour lui : 11 buts, 8 passes décisives et deux triplés qui ont marqué les esprits. Sous contrat stagiaire jusqu’en fin de saison, Ayari incarne cette génération décomplexée, capable d’allier créativité et efficacité. Des qualités devenues rares, et donc précieuses, dans le football moderne.

Luis Enrique déjà séduit par son profil

Au sein de la direction comme du staff, le dossier est suivi de très près. Luis Enrique apprécie particulièrement son intelligence de jeu et sa capacité à faire des différences entre les lignes, un profil compatible avec ses exigences tactiques.

Selon Paris Team, le PSG envisage de lui proposer un premier contrat professionnel dès sa majorité. Une marque de confiance forte, symbole d’un Paris SG qui, pour une fois, semble avoir trouvé sa meilleure recrue… sans quitter son propre vestiaire.

