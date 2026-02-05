Mercato PSG : Accord conclu, un serial buteur va signer

Le PSG passe à l’offensive pour sécuriser sa nouvelle sensation. Le jeune crack va parapher un nouveau bail

Mercato PSG : Un buteur va signer pro

Le PSG veut conserver ses talents les plus prometteurs. Dernier dossier en date : Pierre Mounguengue, qui se rapproche à grands pas de la signature de son premier contrat professionnel.

Le centre de formation est devenu l’un des piliers du nouveau projet parisien. Luis Enrique l’a martelé à plusieurs reprises et l’a déjà mis en pratique en offrant du temps de jeu à plusieurs titis, comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou. Une dynamique appelée à se poursuivre. Dans cette logique, le club de la capitale s’apprête à récompenser Pierre Mounguengue, auteur d’une saison très remarquée avec les U19.

L’attaquant de 18 ans affole les compteurs de but. Selon Le Parisien, il pourrait être le prochain à intégrer le groupe professionnel. Ses statistiques attisent les convoitises : déjà 15 buts toutes compétitions confondues avec les U19 cette saison. Dernière démonstration en date, mercredi, avec un doublé inscrit lors du large succès du PSG en 16e de finale de la Youth League face à Minsk (4-0).

Les dirigeants parisiens mettent les bouchées doubles pour blinder la pépite. Du beau monde lui fait déjà des yeux doux. Le Paris Saint-Germain souhaite agir rapidement. Le contrat aspirant de Mounguengue arrivant à échéance en fin de saison, les dirigeants parisiens veulent sécuriser l’avenir de leur nouvelle pépite en lui offrant un premier contrat professionnel.

