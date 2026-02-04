Mercato PSG : Ibrahim Mbaye sur le départ du Paris SG ?

À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye s’est invité dans la rotation offensive du PSG avec une précocité déconcertante. Forcément, l’éclosion du jeune ailier sénégalais attise déjà les convoitises, notamment en Premier League.

Ibrahim Mbaye, la surprise qui a changé de statut au PSG

Pas forcément attendu à ce niveau si tôt, Ibrahim Mbaye s’est frayé un chemin dans l’effectif de Luis Enrique avec patience et personnalité. Utilisé sur les deux ailes, le titi parisien a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 comme titulaire. Un bilan statistique encore modeste (un but, deux passes décisives) mais trompeur, tant son influence dépasse les chiffres.

Car Mbaye incarne autre chose : une fraîcheur, une insouciance et une capacité à jouer juste dans un collectif exigeant. Même la parenthèse de la CAN, qui l’a éloigné des terrains près d’un mois au PSG, n’a pas freiné son ascension. À son retour, il a immédiatement retrouvé une place de choix, preuve que son intégration n’était ni circonstancielle ni provisoire.

Mercato PSG : Aston Villa rêve d’Ibrahim Mbaye

Cette progression n’est pas passée inaperçue outre-Manche. Selon The Athletic, Aston Villa, actuel troisième de Premier League, suit de près l’international sénégalais. Les Villans avaient déjà tenté une approche l’été dernier, sans succès, freinés par des contraintes financières et par la fermeté du PSG.

Dans un championnat où les jeunes profils explosifs sont prisés, Mbaye coche toutes les cases. Polyvalent, formé à Paris, déjà international à 18 ans : le portrait est flatteur. Chelsea et d’autres clubs anglais surveillent également le dossier, rêvant d’un coup malin avant l’explosion définitive.

Le PSG ferme la porte… pour l’instant

Face à ces appétits, le PSG a pris les devants. Cet hiver, le club de la capitale a prolongé Ibrahim Mbaye jusqu’en juin 2028, sécurisant ainsi l’un de ses joyaux. Un signal clair envoyé au marché : Paris compte sur lui et ne souhaite pas le sacrifier. Sauf retournement improbable, un départ semble peu probable lors du prochain mercato.

Les dirigeants parisiens savent qu’ils tiennent là un diamant brut, encore à polir, mais déjà précieux. Et à Paris, on préfère désormais faire briller ses talents maison plutôt que de les voir éclore ailleurs. Aston Villa peut préparer son offensive : la muraille parisienne, elle, paraît solidement dressée.

