Mercato ASSE : La pire recrue de KSV pointée du doigt

Recruté par l’ASSE lors du dernier mercato estival pour trois millions d’euros, João Ferreira semblait destiné à dynamiser le couloir droit stéphanois. Mais entre expulsions, blessures et attitudes controversées, le latéral portugais inquiète et divise déjà.

Mercato ASSE : Une arrivée prometteuse qui vire au fiasco

João Ferreira débarquait à Saint-Étienne avec un statut de troisième recrue la plus chère du mercato estival et de grandes promesses sur le terrain. Latéral au profil moderne, il bénéficiait de la pleine confiance des dirigeants stéphanois, mais la mayonnaise n’a jamais pris. Son début de saison avait suscité un certain enthousiasme, mais la réalité du terrain a vite rattrapé le Portugais.

La défaite face à Boulogne (0-1), où il a été expulsé dès la 26ᵉ minute pour un tacle mal maîtrisé, symbolise parfaitement son passage raté. Dans un geste de frustration, il a même frappé un mur dans les vestiaires et s’est fracturé la main droite, ce qui le tient éloigné des pelouses jusqu’à la fin de saison.

L’attitude, plus que le talent, pointée du doigt

Malgré de réelles qualités techniques, Ferreira semble traverser une crise mentale et comportementale. « Je pense que le problème avec ce joueur n’est pas footballistique. Le souci, c’est l’état d’esprit. Il y a une forme de condescendance, de prétention », analyse Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert.

Clément, également chroniqueur, ajoute : « L’enchaînement de choses qu’il subit est assez violent. J’ai l’impression de voir une fausse grinta. Même dans le vestiaire, il n’est pas forcément très apprécié. » Ses difficultés psychologiques pèsent sur ses performances et ses relations avec l’équipe.

Un investissement coûteux qui tourne au cauchemar

Avec un transfert à trois millions d’euros, les attentes étaient élevées. « C’est peut-être la pire recrue, très probablement même », confie Clément. « On s’est peut-être tout simplement trompé sur l’humain qu’on a recruté. » Pour Joss Randall, le constat est sans appel : « C’est un échec, clairement. Sur les premiers matchs, j’étais enthousiaste. Au final, c’est un mec qui n’a rien dans le coffre. » L’espoir d’un rebond pour Ferreira s’amenuise chaque jour, laissant planer le doute sur son avenir à l’ASSE.

