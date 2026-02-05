Mercato OM : Marseille prépare déjà un gros coup à 14M€

L’OM ne chôme pas et anticipe déjà le mercato d’été 2026 avec un plan clair pour renforcer son effectif. Timothy Weah, révélation de la saison, pourrait devenir un cadre permanent pour 14 millions d’euros, bonus compris.

Weah, la surprise américaine qui séduit la Canebière

Depuis son arrivée de la Juventus l’été dernier, Timothy Weah a réussi à transformer la curiosité en admiration. Peu attendu dans les rangs marseillais, l’attaquant américain s’est imposé comme un élément incontournable de l’attaque phocéenne. Son dynamisme et sa capacité à bouleverser les défenses adverses ont séduit supporters et observateurs.

Daniel Riolo, journaliste de RMC, n’a pas caché son enthousiasme : « Ce qu’il me montre sur le terrain et quand il parle, j’aime (…) Weah est devenu un taulier de cette équipe et moi je le veux arrière droit. C’est pour ça qu’il est venu l’été dernier ». Une déclaration qui souligne l’impact immédiat du joueur et sa capacité à influencer l’équipe, tant sur le plan technique que mental.

Mercato OM : Une transaction à 14M€ déjà planifiée

Le prêt de Weah à Marseille, initialement payé 1 million d’euros, doit bientôt se transformer en transfert définitif. L’option d’achat obligatoire est fixée à 14 millions, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 3 millions de bonus. Une somme que le club olympien semble prêt à investir pour sécuriser un joueur devenu central dans le projet de Roberto De Zerbi.

Cette décision illustre la stratégie de l’Olympique de Marseille : anticiper et verrouiller ses talents avant qu’ils ne deviennent inaccessibles. Le club mise sur la continuité et la stabilité, un pari qui pourrait bien payer si Weah continue sur sa lancée. Marseille ne se contente plus de recruter, il façonne déjà ses futurs leaders.

Marseille, toujours actif sur le marché

Si l’été 2026 s’annonce chargé, Weah n’est peut-être que le début. Le club phocéen reste déterminé à bouger sur le marché pour renforcer ses lignes et préparer les prochaines campagnes européennes. L’idée est claire : investir sur des joueurs déjà intégrés pour éviter les échecs coûteux.

Le profil de Weah correspond parfaitement à cette vision. Rapide, engagé et déjà intégré au collectif, il symbolise la nouvelle dynamique marseillaise. En verrouillant ce transfert à 14M€, Marseille envoie un signal fort : ici, on construit sur le long terme, mais on ne perd pas de temps.

