Sanctions choc : Hakimi suspendu, l’OM sévèrement puni

Achraf Hakimi et l’OM sont désormais fixés. La commission de discipline de la LFP n’a pas tremblé. Entre tribunes sanctionnées et joueurs suspendus, le football français paie cette semaine le prix de ses débordements.

OM : Le Vélodrome rappelé à l’ordre

L’Orange Vélodrome a perdu un peu de sa voix. Après les incidents lors de la réception du RC Lens, l’OM a été lourdement sanctionné : fermeture partielle de la Tribune Sud pour un match ferme, assortie de trois avec sursis. L’usage massif d’engins pyrotechniques et des chants déplacés ont retardé le coup d’envoi et mis la patience de la commission à rude épreuve.

Cette décision frappe Marseille au cœur. Dans un stade où le public est souvent le douzième homme, évoluer amputé d’une partie de ses supporters ressemble à une sanction sportive déguisée. Un avertissement clair envoyé aux tribunes comme aux dirigeants.

Hakimi et les autres : l’addition sportive

Sur les pelouses, la discipline s’invite aussi dans les vestiaires. Achraf Hakimi a écopé d’un match de suspension ferme, plus un avec sursis après son expulsion face à Strasbourg pour un tacle non maîtrisé. Un coup d’arrêt pour le latéral parisien, moteur infatigable du PSG. Il n’est pas seul cependant.

Gbamin, Doumbia, Namaso, Mandi ou encore Ngoy manqueront également une rencontre. Preuve que cette commission a choisi la fermeté, rappelant que le règlement, lui, ne connaît ni dribble ni indulgence.

