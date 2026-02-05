Coupe de France : Endrick fait halluciner l’OL et Descamps

Buteur décisif pour l’OL ce mercredi face à Laval, Endrick confirme son incroyable début de saison avec les Gones. À 5 buts en 5 matches, le jeune Brésilien illumine la Coupe de France et fait déjà l’unanimité au sein du vestiaire lyonnais.

OL : Rémy Descamps s’enflamme pour Endrick

Le gardien lyonnais ne tarit pas d’éloges pour son prodige offensif. « C’est un super mec Endrick, il a une grosse frappe donc il nous donne beaucoup de travail (rire). Quand ça nous sauve dans des situations comme ça, c’est cool de l’avoir », a confié Rémy Descamps au micro de beIN Sports après la victoire en huitièmes de finale de Coupe de France face à Laval.

Une déclaration qui souligne à la fois la qualité et l’humour du jeune attaquant, déjà indispensable à Lyon. Endrick ne se contente pas d’impressionner par ses statistiques : il change le visage du match lorsqu’il en a besoin. Sa régularité et son sang-froid en font un véritable casse-tête pour les défenses adverses, et son aura grandit à chaque rencontre.

CdF : le missile d’Endrick qui délivre l’OL face à Laval

Longtemps en difficulté face à Laval, l’OL a trouvé son salut à la 80e minute grâce à un bijou signé Endrick. Sur une demi-occasion, le Brésilien décoche une frappe puissante sous la barre, un véritable missile qui fait exploser le Groupama Stadium et libère ses coéquipiers.

Ce but spectaculaire permet à Lyon de confirmer sa qualification pour les quarts de finale en s’imposant 2-0 face à Laval et illustre parfaitement le rôle clé d’Endrick dans cette campagne de Coupe de France. L’attaque rhodanienne peut déjà rêver grand : avec lui, chaque match pourrait se transformer en chef-d’œuvre offensif.

