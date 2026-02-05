Mercato : Il quitte le FC Nantes et règle ses comptes

Le FC Nantes perd l’un de ses talents prometteurs. Yassine Benhattab, récemment transféré au Stade de Reims, raconte son départ et exprime sa frustration après sa mise à l’écart à la Jonelière.

Mercato FC Nantes : le grand déballage de Yassine Benhattab après son départ

En conférence de presse avant Reims – Le Mans, Yassine Benhattab n’a pas caché son amertume après son départ du FC Nantes. « On ne comptait plus sur moi. On m’a mis sur le côté d’un coup, sans savoir », a-t-il confié, jetant un regard lucide sur sa dernière saison chez les Canaris. Le joueur explique que ce désintérêt soudain l’a poussé à chercher un nouveau souffle ailleurs.

Malgré ce départ précipité, l’international espoir se dit déterminé à rebondir. « On ne va pas lâcher », assure-t-il, donnant un aperçu de sa résilience et de sa mentalité de compétiteur. Nantes perd un joueur en quête de considération, mais Reims gagne un talent ambitieux.

Reims : un nouveau départ et des ambitions claires

Arrivé récemment au Stade de Reims, Benhattab se dit déjà pleinement intégré. « Déjà pour jouer. J’ai senti qu’ils me voulaient. Un bon groupe, une bonne équipe, un bon staff, un bon club. Je suis très content d’être ici », confie-t-il, soulignant l’accueil chaleureux et la confiance du staff rémois.

Conscient qu’il doit encore monter en puissance après une période d’inactivité, il reste humble. « Je monte crescendo. Ça fait un bon moment que je n’ai pas joué. Il faut enchaîner petit à petit », précise-t-il. Et si les rumeurs ont laissé entendre un début d’amitié avec Nicolas Pallois, il conclut : « Je ne le connais pas personnellement. Mais on s’est parlé, c’est un bon gars. »

