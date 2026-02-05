Mercato PSG : Nouvelle révélation sur l’avenir de Vitinha

Vitinha, le milieu portugais du PSG, reste au centre des spéculations sur le mercato. Alors que le Real Madrid s’intéresserait à lui, le club de la capitale ferme la porte à un transfert jugé « impossible ».

Vitinha, l’incontournable du PSG

Plutôt discret cet hiver, le PSG se concentre déjà sur l’été prochain. Après l’arrivée de Dro Fernandez et le départ de Noham Kamara à l’OL, le club parisien semble prêt à préparer son recrutement futur. Mais derrière cette stratégie, certains joueurs attirent déjà les convoitises. Vitinha fait partie de ces talents que les grands d’Europe scrutent de près.

Selon The Athletic, le Real Madrid aurait manifesté un intérêt pour le milieu de terrain portugais. Mais ce transfert serait jugé « impossible » par les dirigeants parisiens. « Vitinha est un joueur clé », insiste la direction, sous contrat jusqu’en 2029, et considéré comme indispensable dans le onze de Luis Enrique. Une véritable ligne rouge pour le PSG, qui ne veut pas se séparer de son joyau.

Mercato PSG : Vitinha n’est pas à vendre

Les relations tendues entre le PSG et la Casa Blanca compliquent encore plus toute opération. Malgré l’intérêt madrilène, la piste d’un transfert du Portugais vers l’Espagne semble donc fermée. Le club parisien veut garder son milieu portugais comme socle de son projet sportif, surtout après avoir remporté la Ligue des Champions 2025.

Luis Enrique peut compter sur un joueur de 25 ans capable d’apporter stabilité et créativité au cœur du jeu parisien. Sauf retournement de situation improbable, l’ancien du FC Porto restera donc au PSG pour la saison prochaine. Les Merengue devront explorer d’autres options pour renforcer leur milieu, tandis que Paris conserve l’un de ses éléments les plus précieux.

Vers un été mouvementé pour le Paris SG

Même s’il ne bougera pas, le mercato estival pourrait être animé à Paris. Le club semble déjà travailler sur des pistes pour se renforcer et maintenir son statut de favori en Europe. Cette stabilité autour de joueurs clés comme le Portugais envoie un signal fort : le PSG veut continuer à bâtir sur ses fondations sans céder à la pression des géants européens.

Entre ambitions sportives et enjeux financiers, le club parisien prépare donc un été stratégique. Et pour l’international portugais, le message est clair : la capitale française restera sa maison pour encore longtemps.

