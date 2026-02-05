Mercato FC Nantes : Kita tente un coup de maître en Ligue 1  

Les dirigeants du FC Nantes ont tenté de déloger un milieu du Stade Rennais lors du mercato hivernal. Le club breton a dit non au départ de son joueur.

Mercato FC Nantes : le Stade Rennais répond cash à Kita

Dans les toutes dernières heures du mercato, le FC Nantes a tenté un coup : rapatrier Ludovic Blas, ancien cadre du club. Une démarche restée sans suite, le Stade Rennais ayant catégoriquement refusé de laisser partir son joueur vers son rival ligérien.

Entre 2018 et 2023, Ludovic Blas était l’un des guerriers du FCN. Il a claqué au total 45 pions avant de plier ses bagages et de rejoindre Rennes lors du mercato estival en 2023. Le milieu offensif nourrissait l’ambition de s’imposer en Bretagne. Deux ans et demi plus tard, c’est le calvaire qu’il vit en Bretagne.

Moins utilisé et voyant son poids dans le vestiaire s’éroder, Ludovic Blas n’était pas insensible à l’idée d’un retour à la Beaujoire, où son profil était très apprécié. En difficulté et engagé dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes cherchait désespérément à se renforcer. Après plusieurs dossiers infructueux, les dirigeants nantais espéraient conclure un prêt de leur ancienne star.

Mais Rennes a mis son veto. Le joueur était chaud pour faire son retour sur les bords de l’Erdre, mais les dirigeants du Stade Rennais ne voulaient pas le prêter, a confié le journaliste David Phelippeau (Ouest-France) dans un podcast. Une décision qui prive Nantes d’un renfort de poids cet hiver.

