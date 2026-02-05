Mercato OM : Benatia négocie un gros deal en Turquie

À Marseille, tout s’accélère pour acter un ultime départ dans les prochains jours. Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia négocie le deal.

Mercato OM : Un gros départ programmé à Marseille

L’OM n’a pas encore refermé son mercato hivernal. Un dernier transfert pourrait être bouclé avant la clôture de certains championnats encore ouverts.

Dimanche, au lendemain du nul concédé face au Paris FC (2-2), Roberto De Zerbi a dirigé une séance réservée aux remplaçants. Un entraînement au cours duquel Michael Amir Murillo a été publiquement recadré par l’entraîneur italien. Le latéral panaméen paie des performances jugées insuffisantes, notamment lors de la lourde défaite à Bruges (0-3) et de son entrée ratée au Parc des Princes.

La sanction ne tarde pas : Murillo est envoyé avec la réserve. Le joueur, touché, laisse éclater son malaise à travers un message sur les réseaux sociaux. En interne, la rupture est consommée. Ni le club ni le joueur ne souhaitent lâcher prise. Un départ semble inévitable. Les principaux championnats européens ont fermé leurs portes. Une piste reste cependant possible : la Turquie, où le mercato s’achève vendredi.

Selon plusieurs sources, le Besiktas s’est positionné et a engagé des discussions avec l’OM. Les dirigeants marseillais espèrent récupérer environ 6 millions d’euros, mais étudient également la possibilité d’un prêt assorti d’une option d’achat quasi obligatoire. Arrivé pour 2,5 millions d’euros à l’été 2023, Murillo pourrait générer une plus-value appréciable, malgré une valeur estimée autour de 10 millions d’euros par Transfermarkt.

