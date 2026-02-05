Mercato OM : Accord conclu, un défenseur quitte Marseille

La direction de l’OM ne s’accorde aucun répit, même après la fermeture du mercato en France. Elle aurait un accord pour le départ imminent d’Amir Murillo.

Mercato : Accord OM-Besiktas pour Amir Murillo

L’aventure d’Amir Murillo à l’Olympique de Marseille touche à sa fin. L’international panaméen est soudainement devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM l’ayant écarté de son groupe en cette fin de mercato. La raison ? Le technicien lui reproche son manque de rigueur et d’investissement lors des phases défensives.

Cette mise à l’écart a débouché a débouché sur une nouvelle porte de sortie. Amir Murillo s’apprête à quitter l’OM pour poser ses valises sur les rives du Bosphore. Plusieurs sources turques le confirment, un terrain d’entente a été conclu entre les dirigeants de de Marseille et ceux du Besiktas.

Un prêt avec option d’achat fixée à 6 millions d’euros

L’opération a été structurée de manière astucieuse. Il est question d’un prêt avec une option d’achat obligatoire de six millions d’euros. Cette transaction permet à l’OM de se libérer d’un paria. Amir Murillo serait même attendu dès ce jeudi à Istanbul. Il y passera sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec les Aigles Noirs.

C’est l’occasion pour lui de relancer sa carrière dans une ambiance tout aussi volcanique que celle du Vélodrome. L’Olympique de Marseille, de son côté, poursuit son dégraissage hivernal avec succès.

