Mercato OM : Un milieu quitte Marseille et brise le silence

Son départ de l’OM dans les dernière heures du mercato en a surpris plus d’un. Mais Matt O’Riley a accepté de quitter le club phocéen sans animosité.

Mercato : L’OM s’est vite débarrasser de Matt O’Riley

Le mariage entre l’Olympique de Marseille et Matt O’Riley n’a pas tenu ses promesses. L’international danois avait rejoint le club phocéen avec l’intention de s’y imposer. Les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Le milieu de terrain a progressivement perdu les faveurs de Roberto De Zerbi.

Les récentes arrivées de Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont scellé son destin Celui qui a disputé 25 rencontres avec l’OM cette saison a fait ses valises. Son prêt a été rompu six mois seulement après sa venue. Ce départ brusque de Matt O’Riley laisse de tout évidence un sentiment d’inachevé.

Un message très respectueux envers Marseille

Mais le compatriote de Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de quitter le navire OM avec certaine élégance certaine. Il a exprimé sa reconnaissance envers Marseille via un post sur Instragram. « Merci de m’avoir accueilli. Ce fut un honneur de représenter ce grand club. Je vous souhaite le meilleur. »

Matt O’Riley est retourné à Brighton, où son contrat expire jusqu’en 2029. Ce sera l’occasion pour de relancer sa carrière en Premier League. Ce mouvement permet aussi à l’OM de clore une aventure qui restera comme un rendez-vous manqué sur le plan sportif.

