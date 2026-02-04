PSG-OM : Geronimo Rulli risque une lourde sanction !

Après sa qualification en Coupe de France, l’OM affronte ce dimanche soir le PSG. Geronimo Rulli est incertain de disputer ce Classique tant attendu.

OM : Geronimo Rulli rétrogradé au profit de Jeffrey de Lange

Le parcours de Geronimo Rulli à l’Olympique de Marseille est loin d’être un fleuve tranquille. Le gardien de but argentin était initialement impressionnant les cages phocéennes. Sauf qu’il connait une baisse de régime inquiétante. Sa relance manquée lors du Trophée des Champions, sa main fébrile à Bruges et sa sortie désastreuse face au Paris FC (2-2) risquent de lui couter sa place.

En effet, le crédit de Geronimo Rulli s’épuise dangereusement auprès du public marseillais et aussi de son entraîneur. Son statut de numéro 1 à l’OM est clairement remis en cause. Surtout que la doublure Jeffrey de Lange a brillé lors de victoire contre le Stade Rennais (3-0) en Coupe de France. De Zerbi, qui a toujours maintenu sa confiance en Rulli, semble changer de discours.

Roberto De Zerbi devra faire un choix fort face au PSG

L’entraîneur de l’OM n’exclut plus un bouleversement dans la hiérarchie des gardiens. « Tout le monde peut être titulaire », a-t-il lâché. De Zerbi laisse entendre que les nombreuses parades de l’Argentin ne suffisent plus à occulter ses erreurs récurrentes. Geronimo Rulli pourrait ainsi perdre sa place ce dimanche lors du Classique contre le PSG.

RMC Sport le confirme, le staff de l’OM réfléchit sérieusement à titulariser De Lange pour un tel choc. Cela serait un signal fort, même si envoyer le Néerlandais dans l’arène parisienne constituerait un pari tactique risqué. De Zerbi s’apprête donc à faire un choix fort pour ce Classique PSG-OM.

