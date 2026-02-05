Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi propose un deal à la Juventus

La direction du PSG lorgne un milieu de terrain de la Juventus pour le prochain mercato estival. Les Parisiens proposent un échange aux Italiens.

Mercato : le PSG vise un crack de la Juventus

Il y aura de mouvements au PSG lors du prochain mercato estival. Les dirigeants parisiens vont se séparer de certains joueurs et apporter de sang neuf dans l’équipe. Pas de place à Paris pour les indésirables. Luis Campos et le président du club, Nasser Al-Khelaïfi préparent un coup en or en Italie. Ils sont en pince pour un milieu de terrain de la Juventus : Khephren Thuram.

Randal Kolo Muani pourrait faciliter la tâche aux Parisiens. Cette formation de Serie A fait le forcing pour s’offrir le Français. Prêté à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani traverse une période un peu compliquée chez les Spurs. En janvier, la Juventus a multiplié les démarches pour rapatrier l’international français, déjà prêté en Italie jusqu’en juin 2025.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu, un serial buteur va signer

Le PSG a donné son feu vert pour boucler ce deal, mais Tottenham a dit non. Pas question de rompre le prêt. Cette formation anglaise estime que l’international français peut encore servir Thomas Frank pour la seconde moitié de saison.

Frustrée par cet échec, la Vieille Dame n’a toutefois pas renoncé. Selon CalcioMercato, Damien Comolli et la direction turinoise comptent revenir à la charge cet été, avec l’ambition de conclure cette fois un transfert définitif. Paris serait prêt à discuter pour un montant estimé à 40 millions d’euros, à une condition bien précise : intégrer dans l’opération un joueur majeur de la Juve.

Lire aussi : Mercato PSG : Un super crack veut claquer la porte

À voir

Mercato OM : Accord conclu, un défenseur quitte Marseille

Ce joueur, le PSG l’a déjà identifié. Luis Campos suit de très près Khephren Thuram, cible de longue date du directeur sportif parisien. Le milieu français est un élément clé de l’effectif turinois, indiscutable sous Luciano Spalletti, comme il l’était auparavant avec Igor Tudor.

De plus, le frère de Marcus Thuram est en discussions avancées pour prolonger son contrat au-delà de juin 2029, avec une revalorisation salariale conséquente. Malgré ces obstacles, le Paris SG prépare un coup malin. L’idée est de bloquer toute négociation pour Kolo Muani si Khephren Thuram n’est pas inclus dans la transaction.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Accord conclu, un serial buteur va signer

Mercato PSG : Nouvelle révélation sur l’avenir de Vitinha

À voir

ASSE : Etonnant hommage de Pierre Ekwah au peuple vert

Mercato PSG : Incroyable ! Une offre se prépare pour Endrick