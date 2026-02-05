ASSE : Etonnant hommage de Pierre Ekwah au peuple vert

Parti de l’ASSE cette semaine, Pierre Ekwah a adressé un message surprenant au Peuple Vert depuis Watford FC, son nouveau club.

Mercato : Pierre Ekwah prêté à Watford

Pierre Ekwah a quitté l’ASSE dans les dernières heures du mercato d’hiver. Il est retourné en Angleterre où il s’est engagé avec Watford FC, en Championship. Selon le club stéphanois, il a été prêté au club londonien jusqu’à la fin de la saison. Quant à la Direction des Hornets, elle évoque une option d’achat assorti au prêt, et qui est estimée à 7 millions d’euros.

Des contradictions qui suscitent une vive polémique sur le départ du milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne.

Ekwah refuse de jouer à l’ASSE, mais il rend hommage aux supporters du club

Mais pas seulement ! Le Franco-Ghanéen a lâché un message assez surprenant sur les médias de Watford FC. Interrogé sur le meilleur stade dans lequel il a joué, en termes d’ambiance, il n’a pas hésité a désigné Geoffroy-Guichard.

« Le meilleur stade où j’ai joué ? Je ne vais pas vous mentir, c’est à Saint-Etienne. Les supporters sont fous là-bas ! », a-t-il répondu dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. Ce gros clin d’œil aux supporters du club, avec lequel il a pourtant refusé de jouer en Ligue 2 cette saison, est étonnant !

Pour rappel, Pierre Ekwah a tenté de quitter l’ASSE après la levée de l’option d’achat dans son contrat, auprès de Sunderland AFC, contre 6 millions d’euros. Mais la Direction stéphanoise l’en a empêché. Toutefois, il est resté six mois sans jouer le moindre match cette saison, avant son retour outre-Manche.

