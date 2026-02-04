Mercato PSG : Un super crack veut claquer la porte

Le PSG pourrait perdre un autre jeune joueur lors du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu, un milieu offensif veut quitter le navire.

Mercato PSG : Une autre pépite en réflexion pour son avenir

Le PSG est en danger pour l’une de ses pépites. Le club de la capitale produit de jeunes joueurs à fort potentiel et très vite ils attisent les convoitises. Cet hiver par exemple, un crack a pris la direction de Lyon pour poursuivre sa progression. Un autre jeune talent du Paris Saint-Germain pourrait suivre le même chemin dans les semaines à venir.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, plusieurs éléments issus du centre de formation ont eu l’opportunité de se montrer. Mais toutes les pépites ne parviennent pas avoir du temps de jeu en équipe pro à cause de la rude concurrence.

Malgré quelques apparitions dans le groupe cette saison, Noham Kamara a choisi de partir afin de ne pas freiner sa progression, inquiet d’un temps de jeu trop limité. Le défenseur a ainsi été prêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison, avec une obligation d’achat.

Mercato PSG : Un jeune attaquant proche de signer à Paris !

D’autres jeunes pourraient faire le même choix, à l’image d’Ilian Mhand. Le milieu offensif belge de 20 ans n’a pas encore convaincu totalement Luis Enrique. Barré par la concurrence, il envisage de plier ses bagages. Des prétendants sont chauds pour s’attacher ses services. Selon Sky Sport, des formations néerlandaises et allemandes se seraient déjà positionnées.

Désireux d’enchaîner les minutes pour poursuivre sa progression, Mhand pourrait être tenté par un départ. De leur côté, les dirigeants parisiens souhaitent prendre le temps d’évaluer pleinement son potentiel. Le mercato estival s’annonce donc décisif, tant pour le joueur que pour le PSG.

Mercato PSG : Un jeune attaquant proche de signer à Paris !

