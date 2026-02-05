Coupe de France : L’OL tombe sur le RC Lens en quarts

L’OL affrontera le RC Lens en quarts de finale de la coupe de France, en mars prochain, selon le tirage au sort effectué ce jeudi.

Coupe de France : Le choc OL-RC Lens en quarts, mais aussi OM – Toulouse FC

C’est le RC Lens, deuxième de la Ligue 1 à deux points du PSG, que l’OL affrontera en quarts de finale de la coupe de France, au Groupama Stadium. C’est le choc de cette étape, après l’élimination surprise du PSG, détenteur du trophée, en 16e de finale par le Paris FC.

Les autres affiches de ces quarts de finale sont : OM – Toulouse FC, FC Lorient – OGC Nice. Quant au Stade de Reims, seul club de Ligue 2, il affrontera le vainqueur de la confrontation entre l’AS Monaco et le RC Strasbourg, qui se joue ce jeudi soir.

Ces quatres matchs se joueront entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars.

