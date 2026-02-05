Coup de théâtre au PSG : Un défenseur proche du Bayern !

Une grosse menace plane sur le centre de formation du PSG. Le Bayern Munich est proche de s’attacher les services du jeune défenseur Emmanuel Mbemba.

Après la fermeture du mercato, la direction du Paris Saint-Germain s’attèle à régler certains dossiers en interne. Elle a récemment officialisé le transfert définitif de Khalil Ayari. Le jeune Pierre Mounguengue est lui proche de signer son premier contrat professionnel au PSG. Les négociations avancent entre les deux parties.

Mais la donne est différente pour Emmanuel Mbemba. Le défenseur polyvalent arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Et malgré les approches de sa direction, il se dirige vers un départ en Allemagne. Le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen étant négociations avancées pour le déloger de Paris.

L’Equipe explique que le géant bavarois a pris une longueur d’avance sur ce dossier. Emmanuel Mbemba n’étant pas insensible au projet munichois. La direction du Bayer Munich aimerait vite conclure sa signature en, vue d’une arrivée gratuite l’été prochain.

Un dossier qui rappelle celui de Tanguy Kouassi

Ce scénario réveille forcément de sombres souvenirs au Paris SG. Il rappelle le cas Tanguy Kouassi. Ce dernier avait refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG pour rejoindre gratuitement la Bavière en 2020. Les Bavarois semblent déterminés à refaire le coup à Paris. Même si rien n’est encore signé pour Emmanuel Mbemba.

