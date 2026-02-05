ASSE : Montanier rassure pour l’objectif, avant Montpellier

Philippe Montanier est optimiste pour la remontée de l’ASSE en Ligue 1. Il s’est montré confiant en conférence de presse d’avant-match, contre le Montpellier HSC.

ASSE : Montanier hérite d’une équipe « avec un potentiel offensif et de la qualité »

L’ASSE est 5e de Ligue 2 avec 34 points, à 13 journées de la fin de la saison. Toutefois, l’équipe stéphanoise reste sur deux défaites consécutives et aucun but marqué contre Reims et Boulogne. Plus globalement, Eirik Horneland, l’entraîneur limogé, a concédé 7 défaites, 4 matchs nuls et 27 buts en 21 matchs de championnat cette saison.

Mais Philippe Montanier croit pouvoir inverser la tendance actuelle et relancer l’AS Saint-Etienne dans la course vers la Ligue 1. « J’ai vu tous les matchs depuis le début de saison. L’équipe a un potentiel offensif intéressant, avec de la qualité technique et de la vitesse sur les côtés. […]. Il y a un équilibre défensif à trouver. On va commencer à travailler sur quelques principes défensifs qu’il est urgent d’acquérir », a-t-il rassuré, avant d’affronter le MHSC.

Montanier : « On a besoin de points, il faut être pragmatique »

Justement, le match des Verts contre les Pailladins est capital pour lancer une série positive. « Une victoire contre Montpellier serait une première réussie pour moi. Et en jouant bien, ce serait parfait. Mais on a besoin de points, il faut être pragmatique et trouver un bon équilibre. Plus on en engrangera, plus la confiance reviendra, plus la dynamique sera positive », a confié le technicien français de 61 ans.

ASSE-MHSC : Toutes les recrues sont opérationnelles

Au sujet de l’objectif unique de l’ASSE : la montée en Ligue 1, il a passé une première consigne : « Ça ne doit pas nous obnubiler. On doit être obnubilés par ce qu’on doit faire pour arriver à cet objectif. Le résultat n’est qu’une conséquence de ce qu’on doit faire ».

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le nouveau Yaya Touré est à Saint-Etienne

À voir

Surprise à l’OM : Greenwood se rapproche d’un titre européen

Philippe Montanier est privé de Florian Tardieu, Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Joao Ferreira contre les Montpelliérains. En revanche, il peut compter sur toutes les recrues hivernales. Abdoulaye Kanté, Marten-Chris Paalberg, Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal sont opérationnels.

« J’ai trouvé mon groupe plutôt frais, disponible et dynamique dès le début de la semaine […], après le match terrible de samedi et ce coup sur la tête », a souligné le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Ça démarre mal pour Montanier, 4 absents contre MHSC

ASSE : Montpellier fragilisé avant sa venue à Saint-Etienne

À voir

Mercato PSG : La vérité sur le deal de Dembélé avec l’Arabie

ASSE : Etonnant hommage de Pierre Ekwah au peuple vert